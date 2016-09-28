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«Ростов» сыграл вничью с ПСВ, Полоз оформил дубль

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Ростов» сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Уже на 8-й минуте Дмитрий Полоз забил первый мяч «Ростова» на групповой стадии Лиги чемпионов. Он получил передачу от Александра Ерохина и, воспользовавшись замешательством обороны ПСВ, нанес точный удар.

Вскоре голландцам удалось отыграться. Люк де Йонг сделал скидку, Дэви Проппер пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от ноги Владимира Граната влетел в нижний угол ворот Сослана Джанаева.

На 37-й минуте Полоз оформил дубль, воспользовавшись передачей Сердара Азмуна. Но в самой концовке первого тайма ПСВ снова восстановил равновесие: прострел с правого фланга нашел ногу Граната, от нее мяч срикошетил в перекладину, после чего де Йонг поставил результативную точку в атаке гостей.

После перерыва игра пошла на встречных курсах. На 57-й минуте Джанаев отразил удар Проппера с пенальти. Еще в одном эпизоде «Ростов» выручила перекладина.

19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)

ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция




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