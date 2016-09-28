Гол Пике принес «Барселоне» победу в Менхенгладбахе
«Барселона» одержала волевую победу в матче
второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.
На 34-й
минуте счет в матче открыл Торган Азар. Каталонцы отыгрались после перерыва. На
63-й минуте ответный гол провел Арда Туран, а через восемь минут Жерар Пике
принес «Барселоне» вторую победу.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа C
2-й тур
Матч
Боруссия М - Барселона - 1:2 (1:0)
Голы
Азар 34 (1:0). Туран 65 (1:1). Пике 74 (1:2).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вендт, Корб, Кристенсен, Эльведи, Азар (Херрманн, 80), Крамер, Траоре, Дахуд, Штиндль (Хан, 83), Раффаэл (Джонсон, 48)
Барселона: тер Штеген, Пике, Альба, Ракитич (Туран, 60), Бускетс, Роберто, Маскерано, Иньеста, Суарес Л., Алькасер (Рафинья, 54), Неймар
Предупреждения:
нет - Маскерано, 63; Пике, 70; Неймар, 90
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
28 сентября 21:45, Боруссия-Парк, Текстовая трансляция
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча