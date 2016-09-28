«Селтик» и «Манчестер Сити» забили друг другу шесть голов

«Селтик» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

По ходу матча англичане отыгрывались три матча. У хозяев дубль сделал 20-летний французский форвард Мусса Дембеле. Еще один гол форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил в свои ворота. Он же стал автором гола и в ворота «Селтика».

Также у «Манчестер Сити» забитые на счету Фернандиньо и Нолито.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа C

2-й тур

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча