«Селтик» и «Манчестер Сити» забили друг другу шесть голов
«Селтик» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в
матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Селтик Парк» в
Глазго.
По ходу
матча англичане отыгрывались три матча. У хозяев дубль сделал 20-летний
французский форвард Мусса Дембеле. Еще один гол форвард «Манчестер Сити» Рахим
Стерлинг забил в свои ворота. Он же стал автором гола и в ворота «Селтика».
Также у
«Манчестер Сити» забитые на счету Фернандиньо и Нолито.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа C
2-й тур
Матч
Селтик - Манчестер Сити - 3:3 (2:2)
Голы
Дембеле 3 (1:0). Фернандиньо 12 (1:1). Стерлинг 20 (2:1 - автогол). Стерлинг 30 (2:2). Дембеле 47 (3:2). Нолито 55 (3:3).
Состав
Селтик: Гордон, Лустиг, Святченко, Туре, Тирни, Форрест (Робертс, 81), Рогич (Армстронг, 58), Биттон (Гриффитс, 83), Браун, Синклер, Дембеле
Манчестер Сити: Браво, Клиши (Стоунз, 74), Отаменди, Сабалета, Коларов, Нолито (Фернандо, 77), Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Гюндоган, Агуэро
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
28 сентября 21:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция
Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча