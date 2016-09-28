«Бавария» проиграла «Атлетико» в Мадриде

Мадридский «Атлетико» переиграл «Баварию» (1:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

В первом тайме хозяева поля имели заметное преимущество, и на 35-й минуте Янник Феррейра-Карраско забил мяч рикошетом от штанги.

После перерыва чемпионы Германии завладели территориальным преимуществом, но голевых моментов у ворот «Атлетико» было немного. На 84-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти: его удар пришелся в перекладину.

Испанский клуб стал единоличным лидером групп D после двух туров.

19 октября «Атлетико» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Бавария» в тот же день на своем поле сразится с ПСВ.