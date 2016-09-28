«Бавария» проиграла «Атлетико» в Мадриде
Мадридский «Атлетико» переиграл «Баварию» (1:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
В первом тайме хозяева поля имели заметное преимущество, и на 35-й минуте Янник Феррейра-Карраско забил мяч рикошетом от штанги.
После перерыва чемпионы Германии завладели территориальным преимуществом, но голевых моментов у ворот «Атлетико» было немного. На 84-й минуте Антуан Гризманн не реализовал пенальти: его удар пришелся в перекладину.
Испанский клуб стал единоличным лидером групп D после двух туров.
19 октября «Атлетико» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Бавария» в тот же день на своем поле сразится с ПСВ.
Матч
Атлетико - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Карраско 35 (1:0).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Карраско (Гамейро, 71), Сауль, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90), Торрес (Гайтан, 79)
Бавария: Нойер, Боатенг (Хуммельс, 62), Лам, Мартинес, Алаба, Рибери, Алонсо, Видаль, Алькантара (Киммих, 66), Левандовски, Мюллер (Роббен, 59)
Незабитые пенальти
Гризманн (Атлетико), 84
Предупреждения:
Сауль, 15 - Лам, 26; Алькантара, 33; Боатенг, 40; Видаль, 86
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция