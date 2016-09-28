Филлип Коку: Во втором тайме ПСВ сыграл намного лучше

Главный тренер ПСВ Филлип Коку подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:2).

- Сыграли в три центральных защитника. Хотели, чтобы у «Ростова» было мало места для маневра. Во втором тайме мы сыграли намного лучше.

- Вчера вы говорили, что вас устроит ничья.

- Сейчас я недоволен результатом. Особенно игрой, которая была в первом тайме. После отдыха мы исправились . Жаль, что не забили пенальти, - сказал Коку.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.