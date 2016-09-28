Филлип Коку: Во втором тайме ПСВ сыграл намного лучше
Главный тренер ПСВ Филлип Коку подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:2).
- Сыграли в три центральных защитника. Хотели, чтобы у «Ростова» было мало места для маневра. Во втором тайме мы сыграли намного лучше.
- Вчера вы говорили, что вас устроит ничья.
- Сейчас я недоволен результатом. Особенно игрой, которая была в первом тайме. После отдыха мы исправились . Жаль, что не забили пенальти, - сказал Коку.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция