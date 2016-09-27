Зинэтула Билялетдинов: Наши спецбригады хорошо сработали в матче с «Йокеритом»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула
Билялетдинов после победы своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного
чемпионата КХЛ отметил действия своей команды в меньшинстве и большинстве.
«Была очень хорошая игра. Обе команды
показали хороший хоккей. Рад, что мы победили и победили с таким счетом.
Большинство сегодня сработало и меньшинство. Поэтому хотелось бы, чтобы мы
закрепили этот успех. Мы спокойно готовились к этому матчу. Мы и в прошлом
матче играли хорошо, но допустили глупые ошибки и потеряли очки. Мы разобрали
те моменты, поправили их», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Три шайбы казанцы забросили при розыгрыше большинства.
Матч
Ак Барс - Йокерит - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Азеведо (Токранов, Ткачёв), 14:16 (1:0 - бол.). Керянен (Лаюнен, Хишон), 30:25 (1:1 - бол.). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 36:25 (2:1 - бол.). Секач (Токранов, Азеведо), 41:27 (3:1 - бол.). Чибисов 47:43 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Ниеми), 52:06 (4:2 - бол.).
Место и дата
28 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция