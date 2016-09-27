Зинэтула Билялетдинов: Наши спецбригады хорошо сработали в матче с «Йокеритом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия своей команды в меньшинстве и большинстве.

«Была очень хорошая игра. Обе команды показали хороший хоккей. Рад, что мы победили и победили с таким счетом. Большинство сегодня сработало и меньшинство. Поэтому хотелось бы, чтобы мы закрепили этот успех. Мы спокойно готовились к этому матчу. Мы и в прошлом матче играли хорошо, но допустили глупые ошибки и потеряли очки. Мы разобрали те моменты, поправили их», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Три шайбы казанцы забросили при розыгрыше большинства.