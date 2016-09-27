Юкка Ялонен: Не смогли остановить «Ак Барс» при игре в меньшинстве

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ высказал мнение, что хоккеисты его команды неплохо выглядели в матче чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом», но слабо сыграли в меньшинстве.

«Мы хорошо начали первый период, мне нравилась игра моей команды. Мы активно играли, были готовы к матчу с «Ак Барсом». Сегодня казанцы очень хорошо играли в большинстве, и мы не могли их остановить», - приводит «Р-Спорт» слова Ялонена.

«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Три шайбы казанцы забросили при розыгрыше большинства.