Юкка Ялонен: Не смогли остановить «Ак Барс» при игре в меньшинстве
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен после
поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ высказал мнение, что
хоккеисты его команды неплохо выглядели в матче чемпионата КХЛ с казанским
«Ак Барсом», но слабо сыграли в меньшинстве.
«Мы хорошо начали первый период, мне
нравилась игра моей команды. Мы активно играли, были готовы к матчу с «Ак
Барсом». Сегодня казанцы очень хорошо играли в большинстве, и мы не могли
их остановить», - приводит «Р-Спорт» слова Ялонена.
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в Казани в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:2. Три шайбы казанцы забросили при розыгрыше большинства.
Матч
Ак Барс - Йокерит - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Азеведо (Токранов, Ткачёв), 14:16 (1:0 - бол.). Керянен (Лаюнен, Хишон), 30:25 (1:1 - бол.). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 36:25 (2:1 - бол.). Секач (Токранов, Азеведо), 41:27 (3:1 - бол.). Чибисов 47:43 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Ниеми), 52:06 (4:2 - бол.).
Место и дата
28 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция