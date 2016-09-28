Филлип Коку: Вратарь «Ростова» - молодец

Главный тренер ПСВ Филлип Коку поделился своим мнением по поводу незабитого пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ростова».

- Обидно, что мы вновь не смогли забить пенальти. У «Ростова» вратарь – молодец. Надеюсь, что мы когда-нибудь все-таки забьем с этого стандарта и будем чувствовать себя увереннее, - сказал Коку.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.