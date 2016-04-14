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Рафаэль Хабибуллин: Как человек фамилией Зайцев может играть за сборную Италии?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин выразил свое отношение к словам бывшего диагонального московского «Динамо» Ивана Зайцева, который заявил, что казанский «Зенит» убивает чемпионат России.

«Я согласен с Алекно. Меня больше коробит, как человек с фамилией Зайцев может играть за сборную Италии? При этом он два года сидел в московском «Динамо» с зарплатой более миллиона евро. Он – итальянец и пусть лучше рассказывает о проблемах итальянского волейбола», – сказал Хабибуллин.

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