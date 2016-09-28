Дмитрий Кириченко: Результат матча с ПСВ справедлив

Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

- Результат справедливый. Мы два раза вели в счете, но во втором тайме ПСВ завладел инициативой и имел больше моментов.

- Что с Кудряшовым?

- Он получил травму на тренировке перед игрой с ПСВ, - сказал Кириченко.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.