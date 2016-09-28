Дмитрий Кириченко: Я сам часто бью пенальти Джанаеву

Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением по поводу пенальти, который отбил Сослан Джанаев в матче с ПСВ.

- Физическое состояние нашей команды? Во втором тайме мы не подсели. Просто ПСВ стал играть более вертикально, а Люк де Йонг и вовсе выиграл много борьбы у защитников.

- Тренирует ли Джанаев пенальти на тренировках?

- Я сам часто ему бью (улыбается). У нас есть ребята, которые часто проверяют Сослана. Он в прошлом году уже отбивал пенальти, - сказал Кириченко.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.