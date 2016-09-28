Дмитрий Кириченко: Я сам часто бью пенальти Джанаеву
Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением по поводу пенальти, который отбил Сослан Джанаев в матче с ПСВ.
- Физическое состояние нашей команды? Во втором тайме мы не подсели. Просто ПСВ стал играть более вертикально, а Люк де Йонг и вовсе выиграл много борьбы у защитников.
- Тренирует ли Джанаев пенальти на тренировках?
- Я сам часто ему бью (улыбается). У нас есть ребята, которые часто проверяют Сослана. Он в прошлом году уже отбивал пенальти, - сказал Кириченко.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция