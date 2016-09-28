Дмитрий Бородин: Не исключаю, что зимой «Зенит» начнет поиски вратаря
Бывший вратарь московского «Торпедо» и
санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Бородин не исключает, что зимой питерский
клуб начнет поиски вратаря.
«Это вообще распространенная история. Вот в
«Манчестер Сити» много лет играл Джо Харт. Не всегда безошибочно, но сумел
стать легендой клуба, любимцем болельщиков. Но пришел Пеп Гвардьола и привел
своего вратаря. А Харт вынужден был подыскивать себе другое место работы. И так
бывает. Гвардиоле нужен Клаудио Браво, умеющий играть ногами, отдавать точные
пасы. Не исключаю, что так же поступит и Луческу. И мы можем увидеть в
«Зените», скажем, Андрея Пятова. Сегодняшняя вратарская ротация в команде ведь
не идет на пользу ни Юре (Лодыгину) с Мишей (Кержаковым), ни команде», -
приводит «Спорт день за днем» слова Бородина.
В текущем сезоне РФП Михаил Кержаков сыграл три матча и пропустил три мяча, а Юрий Лодыгин провел пять игр и пропустил также три гола.
Матч
Место и дата
29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция