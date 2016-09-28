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Дмитрий Бородин: Не исключаю, что зимой «Зенит» начнет поиски вратаря

Андрей Петухов
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший вратарь московского «Торпедо» и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Бородин не исключает, что зимой питерский клуб начнет поиски вратаря.

«Это вообще распространенная история. Вот в «Манчестер Сити» много лет играл Джо Харт. Не всегда безошибочно, но сумел стать легендой клуба, любимцем болельщиков. Но пришел Пеп Гвардьола и привел своего вратаря. А Харт вынужден был подыскивать себе другое место работы. И так бывает. Гвардиоле нужен Клаудио Браво, умеющий играть ногами, отдавать точные пасы. Не исключаю, что так же поступит и Луческу. И мы можем увидеть в «Зените», скажем, Андрея Пятова. Сегодняшняя вратарская ротация в команде ведь не идет на пользу ни Юре (Лодыгину) с Мишей (Кержаковым), ни команде», - приводит «Спорт день за днем» слова Бородина.

В текущем сезоне РФП Михаил Кержаков сыграл три матча и пропустил три мяча, а Юрий Лодыгин провел пять игр и пропустил также три гола.

Матч

Зенит - Алкмар

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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