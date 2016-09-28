Александр Бубнов: «Ростову» реально побороться за третье место в группе

Футбольный эксперт Александр Бубнов после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ высказал мнение, что российскому клубу по силам занять третье место в квартете.

«Изначально было понятно, что ПСВ — это не «Аякс», с которым ростовчане встречались на предварительном раунде. Здесь и опытных футболистов больше, и в физическом плане команда более крепкая. Но «Ростов» провел очень хороший матч. Дважды вели в счете, но оба раза позволяли отыгрываться. Особенно обидным вышел второй пропущенный мяч на последних секундах первого тайма.

Сам игра позволяла «Ростову» играть в атакующий футбол, много времени владеть на чужой половине. ПСВ — это не «Бавария», которая 70 процентов времени владеет мячом. К сожалению, на вторую половину чуть не хватило силенок, такой остроты у чужих ворот уже не было. Могли и проиграть матч, спасибо Джанаеву за отраженный пенальти. Так что ничья скорее закономерна.

Что касается перспектив, то с «Баварией» и «Атлетико» справиться будет практически невозможно, они наказывают за любые просчеты. Но бороться с ПСВ за 3-е место и выход в Лигу Европы вполне реально», - приводит Sportbox слова Бубнова.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.