Александр Бубнов: «Ростову» реально побороться за третье место в группе
Футбольный эксперт Александр Бубнов после ничьи
в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ высказал мнение,
что российскому клубу по силам занять третье место в квартете.
«Изначально было понятно, что ПСВ — это не
«Аякс», с которым ростовчане встречались на предварительном раунде. Здесь и
опытных футболистов больше, и в физическом плане команда более крепкая. Но
«Ростов» провел очень хороший матч. Дважды вели в счете, но оба раза позволяли
отыгрываться. Особенно обидным вышел второй пропущенный мяч на последних
секундах первого тайма.
Сам игра позволяла «Ростову» играть
в атакующий футбол, много времени владеть на чужой половине.
ПСВ — это не «Бавария», которая 70 процентов времени владеет мячом.
К сожалению, на вторую половину чуть не хватило силенок, такой
остроты у чужих ворот уже не было. Могли и проиграть матч,
спасибо Джанаеву за отраженный пенальти. Так что ничья скорее закономерна.
Что касается перспектив, то с «Баварией»
и «Атлетико» справиться будет практически невозможно, они наказывают
за любые просчеты. Но бороться с ПСВ за 3-е место
и выход в Лигу Европы вполне реально», - приводит Sportbox слова Бубнова.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция