Александр Ерохин: Обидно, что позволили ПСВ дважды отыграться

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин высказал мнение о ничейном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.

«Отдали много сил. Обидно, что два раза позволили ПСВ отыграться. Считаю, провели неплохой матч. Заслуживали победы. В первом тайме свои моменты реализовать нам удалось, а во втором - неплохо выходили из обороны в атаку, но немного не довели до результативного удара», - сказал Ерохин в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.