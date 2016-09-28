Александр Ерохин: Обидно, что позволили ПСВ дважды отыграться
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин
высказал мнение о ничейном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
против голландского ПСВ.
«Отдали много сил. Обидно, что два раза
позволили ПСВ отыграться. Считаю, провели неплохой матч. Заслуживали победы. В
первом тайме свои моменты реализовать нам удалось, а во втором - неплохо
выходили из обороны в атаку, но немного не довели до результативного удара», -
сказал Ерохин в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция