ЦСКА разгромил чемпиона Китая

Баскетболисты московского ЦСКА уверенно обыграли чемпиона Китая - клуб «Сычуань Блю Уэйлз» в товарищеском матче в рамках турне, организованного Евролигой.

Встреча, прошедшая в среду в Чэнду, завершилась со счетом 92:49 в пользу армейского клуба. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Виталий Фридзон и Никита Курбанов, набравшие по 11 очков.

30 сентября ЦСКА проведет второй матч турне – в городе Шэньчжэне против клуба «Гуандун Тайгерс». 1 октября ЦСКА вернется в Москву.