ЦСКА разгромил чемпиона Китая
Баскетболисты московского ЦСКА уверенно
обыграли чемпиона Китая - клуб «Сычуань Блю Уэйлз» в товарищеском матче в
рамках турне, организованного Евролигой.
Встреча, прошедшая в среду в Чэнду, завершилась
со счетом 92:49 в пользу армейского клуба. Самыми результативными игроками в
составе победителей стали Виталий Фридзон и Никита Курбанов, набравшие по 11
очков.
30 сентября ЦСКА проведет второй матч турне – в
городе Шэньчжэне против клуба «Гуандун Тайгерс». 1 октября ЦСКА вернется в
Москву.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически