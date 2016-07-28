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ЦСКА разгромил чемпиона Китая

Андрей Петухов
Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Баскетболисты московского ЦСКА уверенно обыграли чемпиона Китая - клуб «Сычуань Блю Уэйлз» в товарищеском матче в рамках турне, организованного Евролигой.

Встреча, прошедшая в среду в Чэнду, завершилась со счетом 92:49 в пользу армейского клуба. Самыми результативными игроками в составе победителей стали Виталий Фридзон и Никита Курбанов, набравшие по 11 очков.

30 сентября ЦСКА проведет второй матч турне – в городе Шэньчжэне против клуба «Гуандун Тайгерс». 1 октября ЦСКА вернется в Москву.

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