Димитрис Итудис: В матче с клубом «Сычуань Блю Уэйлз» Хиггинс получил травму

Главный тренер Димитрис Итудис после победы над китайским клубом «Сычуань Блю Уэйлз» в товарищеском матче в рамках турне, организованного Евролигой, рассказал о кадровыз проблемах в армейской команде.

«Очевидно, что мы подошли к матчу серьезно, с уважением к игре. Мы всегда уважаем игру. Мы представляем здесь Евролигу, и это требует уважения. Понятно, что соперники сейчас находятся на другом уровне, потому что у них предсезонка началась недавно. Что касается моей команды, мы старались равномерно распределить время. У Милоша (Теодосича) травма, поэтому он не играл. То же можно сказать о Кайле Хайнсе. К сожалению, по ходу матча повреждение получил и Кори Хиггинс. Если Милош будет чувствовать боль завтра, он и во втором матче не примет участия. Зависит от уровня боли в его колене», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча, прошедшая в среду в Чэнду, завершилась со счетом 92:49 в пользу армейского клуба. 30 сентября ЦСКА проведет второй матч турне – в городе Шэньчжэне против клуба «Гуандун Тайгерс». 1 октября ЦСКА вернется в Москву.