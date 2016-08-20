Димитрис Итудис: В матче с клубом «Сычуань Блю Уэйлз» Хиггинс получил травму
Главный тренер Димитрис Итудис после
победы над китайским клубом «Сычуань Блю Уэйлз» в товарищеском матче в рамках турне,
организованного Евролигой, рассказал о кадровыз проблемах в армейской команде.
«Очевидно, что
мы подошли к матчу серьезно, с уважением к игре. Мы всегда уважаем игру. Мы
представляем здесь Евролигу, и это требует уважения. Понятно, что соперники
сейчас находятся на другом уровне, потому что у них предсезонка началась
недавно. Что касается моей команды, мы старались равномерно распределить время.
У Милоша (Теодосича) травма, поэтому он не играл. То же можно сказать о Кайле
Хайнсе. К сожалению, по ходу матча повреждение получил и Кори Хиггинс. Если
Милош будет чувствовать боль завтра, он и во втором матче не примет участия.
Зависит от уровня боли в его колене», - приводит официальный сайт ЦСКА слова
Итудиса.
Встреча, прошедшая в среду в Чэнду, завершилась со счетом 92:49 в пользу армейского клуба. 30 сентября ЦСКА проведет второй матч турне – в городе Шэньчжэне против клуба «Гуандун Тайгерс». 1 октября ЦСКА вернется в Москву.