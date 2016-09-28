Сергей Ребров: Доволен ничьей в матче с «Бешикташем»
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров
после ничьи в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа» выразил
удовлетворение от результата.
«Я бы не сказал, что игра не клеилась. Мы
оборонялись, старались это делать компактно. Каждое очко в Лиге чемпионов
крайне важно, конечно, я доволен результатом.
Не согласен, что Ярмоленко себя не проявил.
Соперники всегда уделяют ему много внимания. Он сделал все что мог. Конечно, я
доволен прогрессом Цыганкова. Как может быть иначе, если он забивает в каждом
матче?!» - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва.
Киевское «Динамо» в среду в гостях сумело сыграть вничью с «Бешикташем» (1:1) в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч
Бешикташ - Динамо К - 1:1 (1:0)
Голы
Куарежма 29 (1:0). Цыганков 65 (1:1).
Состав
Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Тосун, 68), Марсело, Бек, Эркин, Арслан (Инлер, 77), Талиска, Хатчинсон, Куарежма, Абубакар (Фрай, 85)
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Антуньеш, Рыбалка, Гармаш, Морозюк, Буяльский (Корзун, 22), Ярмоленко, Мораеш (Гладкий, 78), Гонсалес (Цыганков, 62)
Предупреждения:
Адриано, 40; Арслан, 54 - Корзун, 27; Гармаш, 65; Вида, 70
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
28 сентября 21:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция