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Сергей Ребров: Доволен ничьей в матче с «Бешикташем»

Андрей Петухов
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после ничьи в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа» выразил удовлетворение от результата.

«Я бы не сказал, что игра не клеилась. Мы оборонялись, старались это делать компактно. Каждое очко в Лиге чемпионов крайне важно, конечно, я доволен результатом.

Не согласен, что Ярмоленко себя не проявил. Соперники всегда уделяют ему много внимания. Он сделал все что мог. Конечно, я доволен прогрессом Цыганкова. Как может быть иначе, если он забивает в каждом матче?!» - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва.

Киевское «Динамо» в среду в гостях сумело сыграть вничью с «Бешикташем» (1:1) в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч

Бешикташ - Динамо К - 1:1 (1:0)

Голы

Куарежма 29 (1:0). Цыганков 65 (1:1).

Состав

Бешикташ: Агосто, Тошич, Адриано (Тосун, 68), Марсело, Бек, Эркин, Арслан (Инлер, 77), Талиска, Хатчинсон, Куарежма, Абубакар (Фрай, 85)

Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Антуньеш, Рыбалка, Гармаш, Морозюк, Буяльский (Корзун, 22), Ярмоленко, Мораеш (Гладкий, 78), Гонсалес (Цыганков, 62)

Предупреждения:

Адриано, 40; Арслан, 54 - Корзун, 27; Гармаш, 65; Вида, 70

Судья:

Феликс Цвайер (Германия)

Место и дата

28 сентября 21:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

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