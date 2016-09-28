Сергей Ребров: Доволен ничьей в матче с «Бешикташем»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после ничьи в выездном матче Лиги чемпионов против турецкого «Бешикташа» выразил удовлетворение от результата.

«Я бы не сказал, что игра не клеилась. Мы оборонялись, старались это делать компактно. Каждое очко в Лиге чемпионов крайне важно, конечно, я доволен результатом.

Не согласен, что Ярмоленко себя не проявил. Соперники всегда уделяют ему много внимания. Он сделал все что мог. Конечно, я доволен прогрессом Цыганкова. Как может быть иначе, если он забивает в каждом матче?!» - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва.

Киевское «Динамо» в среду в гостях сумело сыграть вничью с «Бешикташем» (1:1) в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.