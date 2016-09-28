Хосеп Гвардиола: На выезде сложно забить три гола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьи с «Селтиком» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команда должна добиваться виктории.

«Этот матч для нас получился трудным, но я доволен реакцией своих игроков на пропущенные голы, ведь забить три гола на выезде – весьма сложно. Тем не менее, мы должны были одерживать победу. Конечно, сложно, когда ты пропускаешь голы в начале каждого из таймов», - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Встреча, прошедшая в среду в Шотландии, завершилась результативной ничьей – 3:3. По ходу матча хозяева трижды выходили вперед в счете.