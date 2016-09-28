Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Заря
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Хосеп Гвардиола: На выезде сложно забить три гола

Андрей Петухов
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьи с «Селтиком» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов признал, что его команда должна добиваться виктории.

«Этот матч для нас получился трудным, но я доволен реакцией своих игроков на пропущенные голы, ведь забить три гола на выезде – весьма сложно. Тем не менее, мы должны были одерживать победу. Конечно, сложно, когда ты пропускаешь голы в начале каждого из таймов», - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Встреча, прошедшая в среду в Шотландии, завершилась результативной ничьей – 3:3. По ходу матча хозяева трижды выходили вперед в счете.

Матч

Селтик - Манчестер Сити - 3:3 (2:2)

Голы

Дембеле 3 (1:0). Фернандиньо 12 (1:1). Стерлинг 20 (2:1 - автогол). Стерлинг 30 (2:2). Дембеле 47 (3:2). Нолито 55 (3:3).

Состав

Селтик: Гордон, Лустиг, Святченко, Туре, Тирни, Форрест (Робертс, 81), Рогич (Армстронг, 58), Биттон (Гриффитс, 83), Браун, Синклер, Дембеле

Манчестер Сити: Браво, Клиши (Стоунз, 74), Отаменди, Сабалета, Коларов, Нолито (Фернандо, 77), Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Гюндоган, Агуэро

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

28 сентября 21:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Ерохин: Обидно, что позволили ПСВ дважды отыгратьсяПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин высказал мнение о ничейном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.Евгений Ловчев: Это был не ростовский футболЕвгений Ловчев: Это был не ростовский футболОбозреватель «Советского спорта» - о умных голландцах, защите «Ростова» и классном зрелище.Дмитрий Кириченко: Я сам часто бью пенальти ДжанаевуПомощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением по поводу пенальти, который отбил Сослан Джанаев в матче с ПСВ.Дмитрий Кириченко: Результат матча с ПСВ справедливПомощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).Филлип Коку: Вратарь «Ростова» - молодецГлавный тренер ПСВ Филлип Коку поделился своим мнением по поводу незабитого пенальти в матче Лиги чемпионов против «Ростова».Голы и голландцы. Как «Ростов» сыграл в результативный футбол с ПСВГолы и голландцы. Как «Ростов» сыграл в результативный футбол с ПСВ«Ростов» и голландский ПСВ выдали эмоциональный и результативный матч. Но победителя в этом противостоянии выявлено так и не было.Филлип Коку: Во втором тайме ПСВ сыграл намного лучшеГлавный тренер ПСВ Филлип Коку подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:2).Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур. «Динамо» (Киев) сыграло вничью с «Бешикташем», «Арсенал» победил «Базель» и другие матчиSovsport.ru предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.«Бавария» проиграла «Атлетико» в МадридеМадридский «Атлетико» переиграл «Баварию» (1:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.«Селтик» и «Манчестер Сити» забили друг другу шесть голов«Селтик» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.Гол Пике принес «Барселоне» победу в Менхенгладбахе«Барселона» одержала волевую победу в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.«Ростов» сыграл вничью с ПСВ, Полоз оформил дубль«Ростов» сыграл вничью с голландским ПСВ (2:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.Стерлинг отметился автоголом и голом в течение восьми минутВингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал главным героем первого тайма матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком».«Ростов» продал билеты на несуществующие места на матч с ПСВ за 10 тысяч рублей«Ростов» продал билеты на несуществующие места стадиона «Олимп-2» на матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.Полоз забил первый гол «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов«Ростов» вышел вперед в матче с ПСВ на групповом этапе Лиги чемпионов.«Боруссия» М – «Барселона». Как это былоСегодня в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха примет на домашней арене «Барселону».«Ростов» – ПСВ. Как это былоСегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» на домашней арене сыграет с ПСВ.Посетители Sovsport.ru считают, что «Ростов» победит ПСВЧитатели нашего портала полагают, что «Ростов» одержит победу над голландским ПСВ в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.«Атлетико» – «Бавария». Как это было«Атлетико» – «Бавария». Как это былоСегодня в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет на домашней арене мюнхенскую «Баварию».«Ростов» - ПСВ. Стартовые составы командСтали известны стартовые составы «Ростова» и ПСВ на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Селтик
Селтиккалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение