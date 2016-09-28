Хосеп Гвардиола: На выезде сложно забить три гола
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после
ничьи с «Селтиком» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов
признал, что его команда должна добиваться виктории.
«Этот матч для нас
получился трудным, но я доволен реакцией своих игроков на пропущенные голы,
ведь забить три гола на выезде – весьма сложно. Тем не менее, мы должны были
одерживать победу. Конечно, сложно, когда ты пропускаешь голы в начале каждого
из таймов», - приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
Встреча, прошедшая в среду в Шотландии, завершилась результативной ничьей – 3:3. По ходу матча хозяева трижды выходили вперед в счете.
Матч
Селтик - Манчестер Сити - 3:3 (2:2)
Голы
Дембеле 3 (1:0). Фернандиньо 12 (1:1). Стерлинг 20 (2:1 - автогол). Стерлинг 30 (2:2). Дембеле 47 (3:2). Нолито 55 (3:3).
Состав
Селтик: Гордон, Лустиг, Святченко, Туре, Тирни, Форрест (Робертс, 81), Рогич (Армстронг, 58), Биттон (Гриффитс, 83), Браун, Синклер, Дембеле
Манчестер Сити: Браво, Клиши (Стоунз, 74), Отаменди, Сабалета, Коларов, Нолито (Фернандо, 77), Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Гюндоган, Агуэро
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
28 сентября 21:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция