Диего Сименоне: Сегодня я был доволен всем
Главный тренер
мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Баварией» в матче
второго тура группового этапа Лиги чемпионов выразил восхищение игрой
подопечных.
«Сегодня я доволен
всем. Мы хорошо прессинговали, убегали в контратаки. Мы демонстрировали
интенсивный футбол на протяжении всех 90 минут против очень сильного клуба.
Этот матч один из лучших в истории «Атлетико», за время моей работы в нем», -
приводит официальный сайт УЕФА слова Симеоне.
Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Янник Феррейра-Карраско.
Матч
Атлетико - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Карраско 35 (1:0).
Состав
Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Карраско (Гамейро, 71), Сауль, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90), Торрес (Гайтан, 79)
Бавария: Нойер, Боатенг (Хуммельс, 62), Лам, Мартинес, Алаба, Рибери, Алонсо, Видаль, Алькантара (Киммих, 66), Левандовски, Мюллер (Роббен, 59)
Незабитые пенальти
Гризманн (Атлетико), 84
Предупреждения:
Сауль, 15 - Лам, 26; Алькантара, 33; Боатенг, 40; Видаль, 86
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция