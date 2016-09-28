Диего Сименоне: Сегодня я был доволен всем

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Баварией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов выразил восхищение игрой подопечных.

«Сегодня я доволен всем. Мы хорошо прессинговали, убегали в контратаки. Мы демонстрировали интенсивный футбол на протяжении всех 90 минут против очень сильного клуба. Этот матч один из лучших в истории «Атлетико», за время моей работы в нем», - приводит официальный сайт УЕФА слова Симеоне.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Янник Феррейра-Карраско.