Кристиан Нобоа: Хотели выиграть, но хорошо, что удержали ничью
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил
удовлетворение от ничейного результата в матче второго тура группового этапа
Лиги чемпионов против голландского ПСВ.
«Хотели выиграть, но
хорошо, что удержали ничью. В последние 15-20 минут соперник создавал нам
проблемы. Это Лига чемпионов: одна ошибка – один гол. У нас были небольшие
недочеты в обороне. Будем смотреть видео и разбираться. Почему второй тайм
«Ростову» удался меньше? Мы устали, а соперник хорошо контролировал мяч. Мы
сейчас играем по два матча в неделю, поэтому последние 15-20 минут нам тяжело»,
- приводит «Чемпионат» слова Нобоа.
Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция