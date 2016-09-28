Кристиан Нобоа: Хотели выиграть, но хорошо, что удержали ничью

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил удовлетворение от ничейного результата в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского ПСВ.

«Хотели выиграть, но хорошо, что удержали ничью. В последние 15-20 минут соперник создавал нам проблемы. Это Лига чемпионов: одна ошибка – один гол. У нас были небольшие недочеты в обороне. Будем смотреть видео и разбираться. Почему второй тайм «Ростову» удался меньше? Мы устали, а соперник хорошо контролировал мяч. Мы сейчас играем по два матча в неделю, поэтому последние 15-20 минут нам тяжело», - приводит «Чемпионат» слова Нобоа.

Встреча группы D, прошедшая в среду в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль в первом тайме оформил Дмитрий Полоз. У ПСВ отличились Дави Проппер и Люк де Йонг. На 56-й минуте вратарь «Ростова» Сослан Джанаев отразил удар с Проппеса с пенальти.