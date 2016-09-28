Карло Анчелотти: Проигрывать всегда грустно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на большой брак в передачах своей команды.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы могли бы сыграть лучше, потому что много теряли мяч. Потом соперник забил, а мы пытались вернуться в игру, но играли слишком медленно. Я не думаю, что у нас было слишком много моментов, чтобы сравнять счет.

Проигрывать всегда грустно. Нужно разобрать эту игру. Понять, что мы сделали хорошо, а что — не очень хорошо. Надо идти дальше, сейчас самое начало сезона. «Атлетико» - очень хорошая команда, трудно играть против нее, а на выезде - особенно», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Янник Феррейра-Карраско.