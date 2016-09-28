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Карло Анчелотти: Проигрывать всегда грустно

Андрей Петухов
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов посетовал на большой брак в передачах своей команды.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы могли бы сыграть лучше, потому что много теряли мяч. Потом соперник забил, а мы пытались вернуться в игру, но играли слишком медленно. Я не думаю, что у нас было слишком много моментов, чтобы сравнять счет.

Проигрывать всегда грустно. Нужно разобрать эту игру. Понять, что мы сделали хорошо, а что — не очень хорошо. Надо идти дальше, сейчас самое начало сезона. «Атлетико» - очень хорошая команда, трудно играть против нее, а на выезде - особенно», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. В их составе отличился Янник Феррейра-Карраско.

Матч

Атлетико - Бавария - 1:0 (1:0)

Голы

Карраско 35 (1:0).

Состав

Атлетико: Облак, Савич, Хуанфран, Луис, Годин, Карраско (Гамейро, 71), Сауль, Габи, Коке, Гризманн (Парти, 90), Торрес (Гайтан, 79)

Бавария: Нойер, Боатенг (Хуммельс, 62), Лам, Мартинес, Алаба, Рибери, Алонсо, Видаль, Алькантара (Киммих, 66), Левандовски, Мюллер (Роббен, 59)

Незабитые пенальти

Гризманн (Атлетико), 84

Предупреждения:

Сауль, 15 - Лам, 26; Алькантара, 33; Боатенг, 40; Видаль, 86

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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