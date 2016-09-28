Жозе Моуринью: Ибрагимович выйдет в матче с «Зарей» в основе
Главный тренер
«Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что нападающий команды
Златан Ибрагимович сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против
луганской «Зари».
«Ибрагимович
начнет матч в стартовом составе. Я еще не решил, выйдет ли Руни с первых минут.
Он не тренировался вчера из-за проблем со спиной. Сегодня он присоединился к
общей группе. Я проконсультируюсь с медицинским штабом относительно его
состояния непосредственно перед игрой», - приводит официальный сайт
«Манчестер Юнайтед» слова Моуринью.
Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Зари» пройдет в четверг в 22:05 по московскому времени.
Матч
Место и дата
29 сентября 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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