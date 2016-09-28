Жозе Моуринью: Ибрагимович выйдет в матче с «Зарей» в основе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что нападающий команды Златан Ибрагимович сыграет в матче группового этапа Лиги Европы против луганской «Зари».

«Ибрагимович начнет матч в стартовом составе. Я еще не решил, выйдет ли Руни с первых минут. Он не тренировался вчера из-за проблем со спиной. Сегодня он присоединился к общей группе. Я проконсультируюсь с медицинским штабом относительно его состояния непосредственно перед игрой», - приводит официальный сайт «Манчестер Юнайтед» слова Моуринью.

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Зари» пройдет в четверг в 22:05 по московскому времени.