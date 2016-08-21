Дмитрий Шляхтин: Мое решение по выборам главы ВФЛА будет зависеть от мнения регионов

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пока не определился относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента федерации на декабрьских выборах, а его решение будет зависеть от позиции регионов по выдвижению Елены Исинбаевой.

«Во-первых, это не соперничество, а обычная конструктивная работа. Во-вторых, каждый человек может подать свою кандидатуру и баллотироваться - будь то спортсмен или функционер, как это было на январских выборах. Я на сегодняшний день могу сказать, что не определился с выдвижением своей кандидатуры. В большей степени это будет зависеть от обстоятельств. В первую очередь, как того хотят регионы. Основная составляющая голосов - это регионы. Как они воспримут выдвижение Лены? Если они ее поддержат, почему мне ее не поддержать?», - приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

В среду двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛА.