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Дмитрий Шляхтин: Мое решение по выборам главы ВФЛА будет зависеть от мнения регионов

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пока не определился относительно выдвижения своей кандидатуры на пост президента федерации на декабрьских выборах, а его решение будет зависеть от позиции регионов по выдвижению Елены Исинбаевой.

«Во-первых, это не соперничество, а обычная конструктивная работа. Во-вторых, каждый человек может подать свою кандидатуру и баллотироваться - будь то спортсмен или функционер, как это было на январских выборах. Я на сегодняшний день могу сказать, что не определился с выдвижением своей кандидатуры. В большей степени это будет зависеть от обстоятельств. В первую очередь, как того хотят регионы. Основная составляющая голосов - это регионы. Как они воспримут выдвижение Лены? Если они ее поддержат, почему мне ее не поддержать?», - приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

В среду двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева объявила, что будет баллотироваться на пост президента ВФЛА.

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