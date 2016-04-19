Владислав Фадеев: Краснодарское «Динамо» просит перенести матчи с «Химиком» из Одессы в Белоруссию

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что руководство краснодарского «Динамо» написало письмо в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) с просьбой перенести оба матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с украинским «Химиком» на нейтральное поле.

«Химик» настаивает на том, чтобы домашний матч прошел в Одессе, но «Динамо» написало письмо в Европейскую конфедерацию волейбола с просьбой перенести обе игры на нейтральное поле. Например, в Белоруссию. Окончательное решение пока не принято», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Волейболистки краснодарского «Динамо» и «Химик» из Одессы должны сыграть во втором предварительном раунде Лиги чемпионов в начале ноября.