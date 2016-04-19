Владислав Фадеев: Краснодарское «Динамо» просит перенести матчи с «Химиком» из Одессы в Белоруссию
Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола
(ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что руководство краснодарского «Динамо» написало
письмо в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) с просьбой перенести оба
матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с украинским «Химиком» на
нейтральное поле.
«Химик» настаивает на том, чтобы
домашний матч прошел в Одессе, но «Динамо» написало письмо в
Европейскую конфедерацию волейбола с просьбой перенести обе игры на нейтральное
поле. Например, в Белоруссию. Окончательное решение пока не принято», -
приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.
Волейболистки краснодарского
«Динамо» и «Химик» из Одессы должны сыграть во втором
предварительном раунде Лиги чемпионов в начале ноября.
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