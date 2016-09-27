Агент: Налимов пройдет восстановление в «Чикаго»
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил,
что его клиент вратарь владивостокского «Адмирала» Иван Налимов будет проходить
восстановление после травмы в расположении «Чикаго Блэкхокс».
«Ситуация простая: у Ивана получилась
скомканная предсезонка, было несколько повреждений. Они все легкие, но мешали
сконцентрироваться на подготовке. После того, как он получил легкую травму в
сезоне, я позвонил в «Чикаго» и договорился, чтобы Иван поехал
восстанавливаться туда. Они взяли на себя все расходы, это нормальный
процесс», - приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.
Налимов не играет в КХЛ с 12 сентября после того, как получил травму с матче с нижегородским «Торпедо».
Матч
Место и дата
29 сентября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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