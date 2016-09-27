Агент: Налимов пройдет восстановление в «Чикаго»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил, что его клиент вратарь владивостокского «Адмирала» Иван Налимов будет проходить восстановление после травмы в расположении «Чикаго Блэкхокс».

«Ситуация простая: у Ивана получилась скомканная предсезонка, было несколько повреждений. Они все легкие, но мешали сконцентрироваться на подготовке. После того, как он получил легкую травму в сезоне, я позвонил в «Чикаго» и договорился, чтобы Иван поехал восстанавливаться туда. Они взяли на себя все расходы, это нормальный процесс», - приводит «Р-Спорт» слова Бабаева.

Налимов не играет в КХЛ с 12 сентября после того, как получил травму с матче с нижегородским «Торпедо».