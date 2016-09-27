Александр Еременко: Мне неважно, «сухой» я матч провел или нет

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко после победы над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) признался, что командные успехи ставит выше личных.

«Конечно, тяжело, когда бросков мало, лучше, когда бросают много, и все время находишься в тонусе. Но такие матчи тоже нужны, и через них нужно пройти. На данном этапе мне неважно, «сухой» я матч провел или нет. Мы идем по сезону очень рвано, непонятно, поэтому победить куда важнее. Но спасибо ребятам, что помогли мне не пропустить», - приводит «Р-Спорт» слова Еременко.

«Динамо» в среду одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Еременко провел первый матч в сезоне «на ноль», отразив 21 бросок.