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Александр Еременко: Мне неважно, «сухой» я матч провел или нет

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко после победы над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) признался, что командные успехи ставит выше личных.

«Конечно, тяжело, когда бросков мало, лучше, когда бросают много, и все время находишься в тонусе. Но такие матчи тоже нужны, и через них нужно пройти. На данном этапе мне неважно, «сухой» я матч провел или нет. Мы идем по сезону очень рвано, непонятно, поэтому победить куда важнее. Но спасибо ребятам, что помогли мне не пропустить», - приводит «Р-Спорт» слова Еременко.

«Динамо» в среду одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Еременко провел первый матч в сезоне «на ноль», отразив 21 бросок.

Матч

Динамо - Витязь - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Игумнов (Горовиков, Кокарев), 11:26 (1:0). Кокуёв (Соловьёв, Робинсон), 33:18 (2:0). Кокарев (Игумнов), 59:17 (3:0 - п.в.).

Место и дата

28 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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