Александр Еременко: Мне неважно, «сухой» я матч провел или нет
Вратарь московского «Динамо» Александр Еременко
после победы над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0) признался,
что командные успехи ставит выше личных.
«Конечно,
тяжело, когда бросков мало, лучше, когда бросают много, и все время находишься
в тонусе. Но такие матчи тоже нужны, и через них нужно пройти. На данном этапе
мне неважно, «сухой» я матч провел или нет. Мы идем по сезону очень
рвано, непонятно, поэтому победить куда важнее. Но спасибо ребятам, что помогли
мне не пропустить», - приводит «Р-Спорт» слова Еременко.
«Динамо» в среду одержало победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Еременко провел первый матч в сезоне «на ноль», отразив 21 бросок.
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