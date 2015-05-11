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Наставник КПР Хассельбайнк стал фигурантом дела о коррупции

Андрей Петухов
Источник:  The TelegraphКомментарии

Джимми Флойд Хассельбайнк, главный тренер английского клуба «Куинз Парк Рейнджерс», выступающего в Чемпионшипе, стал фигурантом дела о коррупции, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что Хассельбайнк за 55 тысяч фунтов согласился от лица поддельной фирмы помочь с оформлением трансферов некоторых игроков, несмотря на возникновение конфликта интересов при совершении данных сделок. Сам голландец заявил, что не сделал ничего противозаконного.

В понедельник The Telegraph со ссылкой на трех агентов Пино Пальяру, Скотта Макгарви и Дэкса Прайса сообщило, что восемь тренеров замешаны в коррупции. Имена специалистов не назывались.

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