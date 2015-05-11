Наставник КПР Хассельбайнк стал фигурантом дела о коррупции
Джимми Флойд Хассельбайнк, главный тренер английского
клуба «Куинз Парк Рейнджерс», выступающего в Чемпионшипе, стал фигурантом дела
о коррупции, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что Хассельбайнк
за 55 тысяч фунтов согласился от лица поддельной фирмы помочь с оформлением
трансферов некоторых игроков, несмотря на возникновение конфликта интересов при
совершении данных сделок. Сам голландец заявил, что не сделал ничего
противозаконного.
В понедельник The Telegraph со ссылкой на трех
агентов Пино Пальяру, Скотта Макгарви и Дэкса Прайса сообщило, что восемь
тренеров замешаны в коррупции. Имена специалистов не назывались.
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