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Сборная России сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира по мини-футболу

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборная Аргентины победила команду Португалии в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу аргентинцев. В финале команда Аргентины сыграет со сборной России. Наша национальная команда в полуфинале обыграла Иран со счетом 4:3 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Россияне дважды занимали четвертые места на мировом первенстве (1996 и 2008 годы). 

Финальная игра между Россией и Аргентиной состоится 1 октября в Кали. 

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