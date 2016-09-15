Сборная России сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Аргентины победила команду Португалии в полуфинале чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу аргентинцев. В финале команда Аргентины сыграет со сборной России. Наша национальная команда в полуфинале обыграла Иран со счетом 4:3 и впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Россияне дважды занимали четвертые места на мировом первенстве (1996 и 2008 годы).

Финальная игра между Россией и Аргентиной состоится 1 октября в Кали.