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Кристиан Нобоа: Мы еще можем надеяться на победу с «Атлетико»

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа верит, что для клуба еще не все потеряно в Лиге чемпионов.

- Мы не отчаиваемся, будем готовится к следующей игре - думаю, мы можем надеяться на победу с тем же «Атлетико». Ближайшая игра с у нас с ЦСКА, тяжело играть в таком ритме, но что поделаешь, надо бороться, - цитирует Нобоа ТАСС.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ» и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».

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