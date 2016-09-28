Юрий Семин: Пока мы внизу, но в ближайшее время выправим ситуацию
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за 13-е место команды в турнирной таблице РФПЛ.
- Я, как тренер, ответственный за результат, приношу извинения нашим болельщикам за нынешнее турнирное положение «Локомотива». Хочу, чтобы все поняли и поверили: да, мы пока внизу, но интенсивно работаем и в ближайшее время выправим ситуацию. Может быть, еще не до конца разобрался с возможностями каждого футболиста, чтобы реализовать их на сто процентов, - цитирует Семина «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» в восьми турах набрал семь очков и расположился на 13-й строчке чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют с тульским «Арсеналом». Матч состоится 1 октября в 17:00 в Москве.
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