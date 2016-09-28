Владислав Третьяк: Надеюсь, что Знарок подготовит команду, которую на Олимпиаде-2018 ждет успех

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвел итоги выступления сборной России на Кубке мира.

- Мы довольны, что приняли участие в таком турнире высочайшего класса, посмотрели, где нужно доработать, где у нас слабые и сильные места. Конечно, хотели играть в финале, но немного не доработали, хотя все старались показать свой класс. Болельщики видели, что ребята действительно отдавались делу и старались, ложились под шайбу, равнодушных на площадке не было.

Всегда бывают поражения и критические высказывания. Я думаю, у Знарка хорошая тренерская команда, он там не один, собран хороший каскад тренеров, возглавляющих команды Континентальной хоккейной лиги. У Знарка контракт действует до Олимпийских игр 2018 года, он попросил возможности совмещать эту работу с работой в СКА, и мы надеемся, что он подготовит команду, которую на Олимпиаде ждет успех, – сказал Третьяк в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России в полуфинале проиграла Канаде со счетом 3:5 и выбыла из турнира. В финале хозяева турнира играю со сборной Европы. Первая игра завершилась победой Канады - 3:1.