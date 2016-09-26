Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ТеннисКузнецова- : -Радванска
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Арсен Венгер: Сборная Англии? Пока я сосредоточен на работе в «Арсенале»

Елена Корсунская
Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о том, что он может возглавить сборную Англии.

- Конечно, я удивлен и польщен этой новостью, но клуб всегда будет для меня в приоритете. До конца сезона точно буду работать в «Арсенале», я полностью сосредоточен на своей работе. Я уже не раз говорил, что клуб всегда будет для меня на первом месте. Только в конце сезона можно будет оценить, насколько хорошо я выполняю свою работу, - цитирует Венгера Goal.com. 

Венгер работает с лондонцами с 1996 года.

Ранее Футбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.

61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер может возглавить сборную АнглииПо информации Daily Telegraph, многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать новым главным тренером сборной Англии.Сон Хын Мина могут призвать в корейскую армиюНападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший гол в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов, может вынужденно покинуть команду.Восемь тренеров АПЛ подозреваются в получении взятокБывшие и действующие тренеры, имеющие опыт работы в английской Премьер-лиге, подозреваются в получении взяток. По данным The Telegraph в этом обвиняются восемь специалистов.Алан Ширер: Уход Эллардайса? Это хуже, чем выступление сборной Англии на Евро. Мы посмешище мирового футболаБывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал отставку Сэма Эллардайса с поста главного тренера национальной команды.Манчини и Блан вошли в список кандидатов на пост наставника сборной АнглииКак сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство футбольной ассоциации Англии приступило к поискам наставника для национальной команды.Эллардайс официально покинул пост главного тренера сборной АнглииФутбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.Об уходе Эллардайса будет объявлено сегодняГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может покинуть свой пост уже сегодня. Об этом сообщает Daily Express.«Суонси» продлил контракт с защитником Робертсом«Суонси Сити» подписал новое соглашение с защитником Коннором Робертсом, сообщил официальный твиттер клуба.Грязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГрязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, назначенный на эту должность в июле, оказался в центре громкого скандала.Эллардайса могут уволить из сборной Англии на фоне коррупционного скандалаГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может быть снят со своего поста, сообщает The Times.Клаудио Браво: Многие клубы стараются копировать стиль «Манчестер Сити»Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво, перешедший в английский клуб минувшим летом из «Барселоны», рассказал о своей адаптации в новом клубе, отметив, игру «горожан» в нынешнем сезоне.Мата подпишет с «Манчестер Юнайтед» новый контрактТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью доволен выступлением полузащитника Хуана Маты в нынешнем сезоне.Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и РюдигераКак сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.Жерар Улье: «Ливерпуль» достаточно силен для того, чтобы стать чемпиономБывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье полагает, что в текущем сезоне команда способна побороться за чемпионский титул.Дамоклов меч висит над ними... Тренеры АПЛ первые на выходДамоклов меч висит над ними... Тренеры АПЛ первые на выходПортал Euro-Football.Ru рассказывает о тех специалистах, которые провалили старт АПЛ и могут быть уволены«Бернли» дома обыграл «Уотфорд»Футболисты «Бернли» в домашнем матче шестого тура чемпионата Англии обыграли «Уотфорд».Ральф Крюгер: Не готов променять английскую премьер-лигу на НХЛГлавный тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею и председатель совета директоров «Саутгемптона» Ральф Крюгер сказал, что не готов менять работу в АПЛ.Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.Депай не намерен переходить в «Милан»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.«Бавария» после ухода Анчелотти планирует пригласить КлоппаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может вернуться в чемпионат Германии.

Англия
Англиякалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение