Арсен Венгер: Сборная Англии? Пока я сосредоточен на работе в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о том, что он может возглавить сборную Англии.

- Конечно, я удивлен и польщен этой новостью, но клуб всегда будет для меня в приоритете. До конца сезона точно буду работать в «Арсенале», я полностью сосредоточен на своей работе. Я уже не раз говорил, что клуб всегда будет для меня на первом месте. Только в конце сезона можно будет оценить, насколько хорошо я выполняю свою работу, - цитирует Венгера Goal.com.

Венгер работает с лондонцами с 1996 года.

Ранее Футбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.



61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA.