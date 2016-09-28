Никита Зайцев: Видимо, на Кубке мира мы не все силы отдали, раз такой результат

Защитник сборной России Никита Зайцев прокомментировал выступление россиян на Кубке мира в Торонто.

- Достойный результат, на мой взгляд, это поражение в финале, в третьем матче, когда ты отдал все силы, тогда это достойно. Мы же на Кубке мира, видимо, не все отдали, не все сделали, если такой результат. Так что я не могу назвать его удовлетворительным. И вообще от сборной России всегда только победы ждут, - цитирует Зайцева «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в полуфинале проиграла Канаде со счетом 3:5 и выбыла из турнира. В финале хозяева турнира играют со сборной Европы. Первая игра завершилась победой Канады - 3:1.

