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Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболом

Елена Корсунская
Источник:  «Подмосковье сегодня»Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.

- Честно говоря, я особо не переживал, закончив с футболом. Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений в духе «футбол закончился и жизнь вместе с ним» нет. Сейчас я играю с друзьями в любительской лиге, просто официальных игр теперь нет, - цитирует Широкова портал «Подмосковье сегодня».

После окончания профессиональной карьеры бывший капитан сборной России вступил в должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей. 

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