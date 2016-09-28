Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболом

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.

- Честно говоря, я особо не переживал, закончив с футболом. Я понимал, что это когда-то закончится, поэтому упаднических настроений в духе «футбол закончился и жизнь вместе с ним» нет. Сейчас я играю с друзьями в любительской лиге, просто официальных игр теперь нет, - цитирует Широкова портал «Подмосковье сегодня».

После окончания профессиональной карьеры бывший капитан сборной России вступил в должность советника министра физической культуры и спорта Московской области. 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.