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Антонио Силва может покинуть UFC и продолжить карьеру в России

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Известный бразильский боец смешанного стиля Антонио Силва (19-10) может продолжить свою карьеру в Японии или России. Об этом заявил менеджер спортсмена Алекс Дэвис.

«Думаю, что Силва покинет UFC. Возможно, он продолжит карьеру в Японии или России», - цитирует менеджера mmajunkie.com.

Напомним, что Антонио Силва за последние восемь поединков в организации добился всего одной победы при шести поражениях и одной ничьей. Свой последний бой он проиграл Рою Нельсону нокаутом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 95.

12 февраля 2011 года бразилец победил Федора Емельяненко техническим нокаутом во втором раунде. 

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