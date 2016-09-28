Руководство «Спартака» скорректировало задачу на сезон для Карреры

Руководство «Спартака» изменило задачу, стоящую перед тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой по итогам сезона.

Когда итальянец возглавил «Спартак», то перед ним поставили задачу - завоевать Кубок России и занять призовое место в чемпионате страны. После вылета красно-белых из Кубка России, руководство «Спартака» немного скорректировало задачу, стоящую перед новым тренерским штабом. Теперь работа Массимо Карреры будет признана успешной лишь в том случае, если клуб по итогам сезона обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Это означает, что «Спартак» должен занять минимум второе место в чемпионате России.

- В стане красно-белых сильно разочарованы не только вылетом команды из Кубка России, но и уровнем игры, продемонстрированной футболистами в Хабаровске, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - Руководство готово простить эту неудачу Массимо Каррере ввиду успешного выступления команды в национальном первенстве. Однако, с учетом того что у «Спартака» в текущем сезоне остался только один турнир (РФПЛ), члены совета директоров посчитали, что акционеры и болельщики вправе рассчитывать по итогам сезона на призовое место в национальном первенстве, позволяющее пробиться в Лигу чемпионов. Максимальная задача - чемпионство, задача-минимум - второе место в чемпионате России.

Каррера подписал контракт со «Спартаком» 13 июля 2016 года. До этого специалист работал в тренерском штабе туринского «Ювентуса» и сборной Италии.