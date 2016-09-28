Сергей Павлов: Мы в той же ситуации, что и «Локомотив»
На открытой тренировке перед матчем «Локомотив» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов поделился мнением о предстоящем сопернике.
«Потенциал «Локомотива» большой, у них хорошая группа игроков. В тех матчах, которые они проиграли, игра могла сложиться по-другому. Мы в такой же ситуации, тоже не удовлетворены своим турнирным положением, качеством игры в атакующих действиях. Но травмированные ребята возвращаются, и через тур мы уже будем в полном составе. Это будет другая команда», - заявил Павлов.
Напомним, что матч «Локомотив» - «Арсенал» состоится 1 октября в 17:00 по московскому времени.
«Потенциал «Локомотива» большой, у них хорошая группа игроков. В тех матчах, которые они проиграли, игра могла сложиться по-другому. Мы в такой же ситуации, тоже не удовлетворены своим турнирным положением, качеством игры в атакующих действиях. Но травмированные ребята возвращаются, и через тур мы уже будем в полном составе. Это будет другая команда», - заявил Павлов.
Напомним, что матч «Локомотив» - «Арсенал» состоится 1 октября в 17:00 по московскому времени.
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