Жозе Маурисио: Есть нюансы, которые мешают мне выступать за сборную России

Бразильский полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о том, почему он не может играть за сборную России.

- Готов помочь сборной России. Но есть некоторые нюансы, которые мешают мне попасть в вашу национальную команду. Дело в том, что когда я был молод, выступал за юношескую сборную Бразилии. В связи с этим есть некоторые проблемы, которые не дают мне права сыграть за другую сборную. Я уже связывался с людьми из Бразилии на этот счет и надеюсь, что скоро получу ответ на вопрос, смогу ли я играть за сборную другой страны.

Конечно, мне было бы приятно получить вызов в сборную Бразилии. По всему миру играет очень много бразильских футболистов, и мечта каждого — выступать за национальную команду. Но для этого важно постоянно играть на высоком уровне и показывать свое мастерство. Моя главная мечта — сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Если мне удастся выступить на этом турнире в составе сборной России, я буду счастлив так же, как если бы выступал за национальную команду своей родины, - цитируют Маурисио «Известия».

Маурисио играет в России с 2010 года. Пять сезонов футболист провел в «Тереке», потом перешел в питерский «Зенит». В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел шесть матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, но голов и результативных передач на свой счет не записал.