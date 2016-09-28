Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ТеннисКузнецова- : -Радванска
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

Жозе Маурисио: Есть нюансы, которые мешают мне выступать за сборную России

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал о том, почему он не может играть за сборную России.

- Готов помочь сборной России. Но есть некоторые нюансы, которые мешают мне попасть в вашу национальную команду. Дело в том, что когда я был молод, выступал за юношескую сборную Бразилии. В связи с этим есть некоторые проблемы, которые не дают мне права сыграть за другую сборную. Я уже связывался с людьми из Бразилии на этот счет и надеюсь, что скоро получу ответ на вопрос, смогу ли я играть за сборную другой страны. 

Конечно, мне было бы приятно получить вызов в сборную Бразилии. По всему миру играет очень много бразильских футболистов, и мечта каждого — выступать за национальную команду. Но для этого важно постоянно играть на высоком уровне и показывать свое мастерство. Моя главная мечта — сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Если мне удастся выступить на этом турнире в составе сборной России, я буду счастлив так же, как если бы выступал за национальную команду своей родины, - цитируют Маурисио «Известия». 

Маурисио играет в России с 2010 года. Пять сезонов футболист провел в «Тереке», потом перешел в питерский «Зенит». В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел шесть матчей за сине-бело-голубых в чемпионате России, но голов и результативных передач на свой счет не записал. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как завершится матч «Зенит» - «Алкмар»? ОпросСегодня состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и голландским «Алкмаром». Игра начнется в 22:05 по московскому времени.Сергей Павлов: Мы в той же ситуации, что и «Локомотив»На открытой тренировке перед матчем «Локомотив» - «Арсенал» главный тренер туляков Сергей Павлов поделился мнением о предстоящем сопернике.Руководство «Спартака» скорректировало задачу на сезон для КаррерыРуководство «Спартака» изменило задачу, стоящую перед тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой по итогам сезона.Роман Широков: Я особо не переживал, закончив с футболомЭкс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, как принял решение завершить футбольную карьеру.Юрий Семин: Пока мы внизу, но в ближайшее время выправим ситуациюГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин извинился перед болельщиками за 13-е место команды в турнирной таблице РФПЛ.Дмитрий Бородин: Не исключаю, что зимой «Зенит» начнет поиски вратаряБывший вратарь московского «Торпедо» и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Бородин не исключает, что зимой питерский клуб начнет поиски вратаря.Владислав Радимов: Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в ЕвропеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.Рон Влар: Я не общался с Промесом о «Зените». У нас и без того достаточно информацииЗащитник АЗ Рон Влар поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».Главный тренер АЗ: Самый сильный игрок «Зенита» - Аксель ВитсельГлавный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».Мирча Луческу: В матче с «Анжи» был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи».Мирча Луческу: Новосельцев не готовится к матчу с АЗ. Скорее всего, и в сборную России он не поедетГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о состоянии защитника Ивана Новосельцева.Николас Ломбертс: У «Зенита» стоит цель пройти как можно дальше или даже выиграть Лигу ЕвропыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.Дмитрий Тарасов: Каждый день делаю новые упражнения, уже справляюсь с нагрузкойПолузащитник «Локомотива» рассказал о том, как идет восстановление после травмы, полученной им в товарищеском матче против Турции.Матч «Ростов» – ЦСКА начнется на 2,5 часа раньшеНачало матча девятого тура премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» перенесено.«Спартак» по итогам заседания КДК РФС оштрафован на 140 тысяч рублей, «Локомотив» - 230 тысяч рублейСегодня состоялось заседание КДК РФС по итогам 8-го тура РФПЛ и матчам 1/16 финала Кубка России.Артур Григорьянц: Решение по делу Гершковича отложено ровно на неделю. Будем вызывать всех подписантовГлава КДК РФС Артур Григорьянц – об итогах заседания комитета, на котором рассматривалось дело о якобы имевшей место подделке подписей в письме Объединения отечественных тренеров к РФС.КДК оштрафовал Карреру и ГончаренкоГлавные тренеры «Спартака» и «Уфы» Массимо Каррера и Виктор Гончаренко будут оштрафованы на 30 и 20 тыс. рублей соответственно за то, что покидали пределы технической зоны. Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.Михаил Гершкович: С Бердыевым говорил Гаджиев. И он заверил, что тот согласен поставить свою подписьГлава Объединения отечественных тренеров России Михаил Гершкович - об итогах заседания КДК РФС.Пинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахПинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахSpb.Sovsport.ru – о неожиданно закрытой открытой тренировке «Зенита» перед первым домашним матчем Луческу в Лиге Европы.На матч Россия – Коста-Рика продано 23 тысячи билетовНа товарищеский матч сборной России с командой Коста-Рики на продано уже 23 тысячи билетов, сообщили «Чемпионату» в Российском футбольном союзе (РФС).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Жозе Маурисио
Жозе Маурисиовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение