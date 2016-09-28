Вячеслав Колосков: Банан на поле в матче «Ростов» - ПСВ будет дорого нам стоить

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал брошенный на поле банан во время матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ.

- Это все очень плохо для нас, буквально недавно было выступление по поводу упразднения антирасистского комитета в ФИФА. Говорилось о том, что это безобразие делать такое накануне чемпионата мира в России, которая, как известно, не безгрешна в этом смысле. Этот банан будет стоить нам дорого. Чемпионата мира это не коснется, конечно, но с учетом нашего отрицательного прошлого, конечно, все это хуже не придумаешь. Это недопустимо, абсолютно. Нужно найти человека, который это сделал, и наказать очень строго. Это недопустимо ни в какие времена, тем более в эти. «Ростову» может грозить матч без зрителей, - сказал Колосков.

Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».