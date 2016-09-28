Во время матча «Ростов» - ПСВ на поле был брошен банан
Во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан, сообщает «Р-Спорт».
На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.
Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.
Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция