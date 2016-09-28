Во время матча «Ростов» - ПСВ на поле был брошен банан

Во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан, сообщает «Р-Спорт».

На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.

Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».