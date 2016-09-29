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Ионов может сыграть с «Ростовом»

Елена Корсунская
Источник:  BobSoccerКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов, скорее всего, сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Bobsoccer.

27-летний футболист пропустил игру Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» из-за травмы. По информации источника, Ионов должен вернуться в строй перед ближайшим матчем и полетит вместе с командой в Ростов-на-Дону.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени. Подготовку к матчу футболисты ЦСКА начинают сегодня, а в Ростов-на-Дону отправятся за день до игры. 

Напомним, что после восьми туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Ростов» находится на пятой строчке. Команды разделяют пять очков.  



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