Ионов может сыграть с «Ростовом»

Полузащитник ЦСКА Алексей Ионов, скорее всего, сможет сыграть в матче девятого тура чемпионата России против «Ростова», сообщает Bobsoccer.

27-летний футболист пропустил игру Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» из-за травмы. По информации источника, Ионов должен вернуться в строй перед ближайшим матчем и полетит вместе с командой в Ростов-на-Дону.

Матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится в воскресенье, 2 октября, и начнется в 19.00 по московскому времени. Подготовку к матчу футболисты ЦСКА начинают сегодня, а в Ростов-на-Дону отправятся за день до игры.

Напомним, что после восьми туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, «Ростов» находится на пятой строчке. Команды разделяют пять очков.



