Алексей Сорокин: Думаю, случай с бананом в Ростове единичный и в будущем такого не повторится

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал брошенный на поле банан в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

- Честно говоря, в последние годы у нас не было такого рода инцидентов. Мы вместе с Российским футбольным союзом (РФС) следим за этой темой, но, видимо, контролировать абсолютно каждого человека на трибуне невозможно. Я думаю, что этот случай в Ростове единичный и в будущем такого не повторится, - сказал Сорокин ТАСС.

На 23-й минуте на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан. Пока неизвестно, был ли данный инцидент указан судьей в протоколе по итогам матча.

Напомним, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.