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Александр Зинченко: Я скучаю по «Уфе»

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что скучает по «Уфе». 

- Я рад вернуться в Россию и, безусловно, скучаю по «Уфе». Но я не приехал сюда на прогулку, у меня была небольшая травма, сейчас начал тренироваться с командой, но пока сложно, - сказал Зинченко.

19-летний футболист играл за «Уфу» с февраля 2015 года по июль 2016-го.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».  

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)

ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция


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