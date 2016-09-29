Александр Зинченко: Я скучаю по «Уфе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что скучает по «Уфе».

- Я рад вернуться в Россию и, безусловно, скучаю по «Уфе». Но я не приехал сюда на прогулку, у меня была небольшая травма, сейчас начал тренироваться с командой, но пока сложно, - сказал Зинченко.

19-летний футболист играл за «Уфу» с февраля 2015 года по июль 2016-го.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».