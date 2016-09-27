Первая тренировка Соботки после возвращения в «Авангард»

Чешский нападающий омских «ястребов» Владимир Соботка провел первую тренировку в составе команды.

Форвард «Авангарда» Владимир Соботка сразу после прохождения медосмотра приехал на «Арену Омск», где познакомился с тренерами и встретился с партнерами по команде. После этого нападающий отправился на свою первую ледовую тренировку.





Напомним, что в межсезонье появлялась информация о том, что 28-летний чех в новом сезоне будет выступать за «Сен-Луис», который он покинул в 2014.

В сезоне 2013/14 Соботка в 61 матче в составе «Сент-Луиса» забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи. В КХЛ он за два сезона набрал 72 очка в 97 встречах.