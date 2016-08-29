Павлюченкова отказалась от сотрудничества с тренером Киндлманном

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прекратила сотрудничество с тренером Дитером Киндлманном. Об этом немецкий специалист сообщил в своем твиттере.

- Я благодарю Настю за последние шесть месяцев! Я желаю ей всего лучшего в будущем и успеха в продолжении карьеры, - написал Киндлманн.

До Павлюченковой немецкий специалист несколько лет работал с Марией Шараповой, он был ее спарринг-партнером.