Павлюченкова отказалась от сотрудничества с тренером Киндлманном
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прекратила сотрудничество с тренером Дитером Киндлманном. Об этом немецкий специалист сообщил в своем твиттере.
- Я благодарю Настю за последние шесть месяцев! Я желаю ей всего лучшего в будущем и успеха в продолжении карьеры, - написал Киндлманн.
До Павлюченковой немецкий специалист несколько лет работал с Марией Шараповой, он был ее спарринг-партнером.
I say thank you to Nastia for the last 6 month! I wish her all the best for the future and a successful journey— Dieter Kindlmann (@DKindlmann) 29 сентября 2016 г.
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