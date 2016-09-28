CAS удовлетворил жалобу Муслина в споре с «Амкаром»

Спортивный арбитражный суд удовлетворил жалобу сербского тренера Славолюба Муслина по трудовому спору с «Амкаром». Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз юридической компании Legal Sport, представляющей интересы тренера.

Напомним, что Сербский специалист Муслин требовал, чтобы пермский клуб выплатил ему компенсацию за досрочный разрыв контракта.

Ранее палата по разрешению споров РФС наказала «Амкар» запретом на регистрацию новых футболистов в связи с неисполнением решения комитета по статусу игроков РФС от 10 июня, согласно которому пермский клуб должен погасить задолженность перед Муслином.

Добавим, Муслин являлся главным тренером «Амкара» с 17 июня по 9 декабря 2014 года.