Виталий Мутко: Инцидент с бананом на матче «Ростова» не зафиксирован в протоколе

Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал информацию о брошенном на поле банане в домашнем матче «Ростова» с голландским ПСВ.

- Нечего комментировать, давайте разберемся сначала, откуда появилась эта информация. Нам не нужны враги. Я смотрел весь матч, этот случай не зафиксирован в протоколе. У меня нет никакой официальной информации. Скриншот? Может, кто-то специально сделал его и выложил, у нас «друзей»-то много. Матч прошел в великолепной атмосфере, от организаторов встречи ничего не поступало: руки пожали и уехали, мужская борьба была. Мы сами в стране разгоним, а потом заинтересуется УЕФА, ФИФА, скриншоты всякие. Есть официальные вещи, которых пока что нет, мне надо разобраться в этой ситуации, - цитирует Мутко «Газета.Ru».

Напомним, что во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан.

На 23-й минуте встречи на кадрах видеотрансляции видно, что на поле возле границы штрафной «Ростова» лежит банан.

Отметим, что УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. Клуб обязали частично закрыть Восточную трибуну стадиона «Олимп-2» во время матча с ПСВ.

Вчера «Ростов» сыграл вничью с ПСВ во втором матче группового раунда Лиги чемпионов. После двух туров в активе «Атлетико» шесть очков, у «Баварии» - три, у ПСВ и «Ростова» - по одному. 19 октября вице-чемпионы России сыграют на своем поле с мадридским «Атлетико», а ПСВ в тот же день сразится в Мюнхене с «Баварией».