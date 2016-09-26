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Этот день в истории. Андрею Шевченко - 40!

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня, 29 сентября, празднует свой юбилей известный украинский футболист Андрей Шевченко. Главному тренеру сборной Украины исполняется 40 лет. 

В качестве игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан», « Челси» и сборную Украины. Нападающий является обладателем «Золотого мяча» (2004), лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды - чемпионата Италии. Шевченко шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. 

С киевским «Динамо» он пять раз выигрывал чемпионат Украины, три раза Кубок страны и столько же раз Кубок чемпионов Содружества. С «Миланом» Шевченко побеждал в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны, выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» он стал обладателем Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии. 

За сборную Украины Шевченко провел 111 матчей и забил 48 мячей. В июле 2012 года футболист объявил о завершении карьеры. После чемпионата Европы 2016 года Шевченко возглавил сборную Украины.  

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