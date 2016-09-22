Саркисян будет ведущими на встрече «Локомотива» с болельщиками, Стогниенко прокомментирует ее на клубном ТВ

Стали известны подробности встречи игроков, тренеров и руководства «Локомотива» с болельщиками, которая пройдет сегодня на стадионе в Черкизове.

По информации Sovsport.ru, ведущими встречи станут один из основателей «Comedu club» Таш Саркисян и экс-защитник «Локомотива», а сейчас футбольный эксперт Дмитрий Сенников.

Прямую трансляцию на клубном ТВ будут вести комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко и мисс-Локо Елизавета Беляева. Как сообщили в клубной пресс-службе, на встрече ожидается 700 человек. Начнется она в 18.30 (мск).