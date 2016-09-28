Коммерческий директор ПФК ЦСКА: Знаем, что жители против поздних матчей на арене ЦСКА

Коммерческий директор ПФК ЦСКА Андрей Зарубьян в эфире «Спорт FM» рассказал о проблемах, связанных с новым стадионом «красно-синих».

- Жители района, где располагается стадион ЦСКА недовольны тем, что время матчей Лиги чемпионов слишком позднее. Они могут настаивать на том, чтобы матчи были перенесены на более раннее время, но у нас нет таких полномочий. Все команды в Лиге чемпионов играют в одно время. По сути, таких матчей бывает два в году.



Что касается проведения матчей на новой арене, то они вскрыли ряд проблем, о которых мы догадывались, но мы решили раньше ввести в эксплуатацию стадион. В скором времени они будут устранены.



Если же возвращаться к вопросу о недовольных жителях вблизи стадиона, то эту проблему мы обсуждали в клубе. Постараемся привлечь их на стадион, чтобы они поняли, что футбол имеет право на жизнь рядом с их домами. Вполне возможно, что для них у нас будут специальные цены на билеты, - рассказал Андрей Зарубьян в эфире «Спорт FM».

Напомним, что 10 сентября ЦСКА провел первый домашний матч в нынешнем сезоне. Игра с «Тереком» (3:0) в рамках 6-го тура РФПЛ стала дебютной на новом стадионе «Арена ЦСКА». По официальным данным, игру посетили 26420 зрителей.